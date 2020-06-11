Яковлев: не планирую отдавать сына в спорт. Хочу, чтобы у ребёнка было детство

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о воспитании сына. Хоккеист признался, что не планирует отдавать его в профессиональный спорт.

«Поставил ли сына на коньки? Один раз я попытался и подарил ему коньки. Но ему не очень понравилось. Он ещё маленький — не понимает. Сейчас коньки лежат, он ходит мимо них и иногда спрашивает, что это такое. Если попросит ещё раз — поставлю. Но заставлять ни в коем случае не буду.

Планирую ли отдавать его в спорт? Нет. Я хочу, чтобы у ребёнка было детство и он насладился этим моментом. Не хочу его куда-то тащить. Всё должно быть в удовольствие. У меня нет такой мысли, что он обязательно должен быть хоккеистом, спортсменом. Моя задача — дать ему хорошее образование, чтобы он двигался дальше своим путём. Жизнь спортсмена только кажется такой красивой и классной. На самом деле это очень тяжело. Я не готов к тому, чтобы мой сын проделал такой же непростой путь, как я», — цитирует Яковлева «Команда России».