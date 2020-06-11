Форвард «Оттавы» Райан, лечившийся от алкоголизма, пообещал не пить во время сезона

Форвард «Оттавы Сенаторз» Бобби Райан поделился планами. Хоккеист, ранее испытывавший проблемы с употреблением алкоголя, пообещал, что не будет пить во время сезона.

«Я хочу играть стабильно до окончания карьеры, не притронусь к спиртному во время хоккейного сезона. Я хотел бы по-прежнему играть в первой или второй тройке. Думаю, что у меня это получится.

Я хочу видеть, как растут молодые ребята в «Сенаторс», хочу помочь им, помочь команде стать постоянным участником плей-офф. У нас есть всё для этого. К тому же наш состав ещё усилится, потому что у клуба очень хорошие возможности на предстоящих драфтах.

Хочу стать наставником для молодёжи, играть результативно – вот некоторые задачи, которые я поставил перед собой в марте.

Лечение? Наверное, не ошибусь, если скажу, что самым сложным моментом стало расставание с командой. Я понимал, что с учётом контракта, возможно, уже сыграл последний матч в НХЛ. С этим очень сложно было смириться. В декабре я был в Калифорнии, смотрел игры, доставал всех вокруг вопросами о том, как сыграли команды, следил за «Оттавой».

Я смотрел некоторые матчи, наблюдал за темпом игры и думал про себя: «Не могу поверить, что у меня 30 дней отдыха в ноябре и декабре». Тогда у меня были сомнения, что я смогу собраться, снова играть. Хочу поблагодарить тренеров. Не я один работал над собой, чтобы набрать отличную форму до того, как выйти на лёд. Я был очень доволен. Немного волновался, но вокруг меня были потрясающие люди», — цитирует Райана пресс-служба НХЛ.

Райан из-за курса лечения пропустил несколько недель, он вернулся в состав «Оттавы» 25 февраля. В 24 матчах регулярного чемпионата в текущем сезоне он набрал 8 (5+3) очков.