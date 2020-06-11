Источник: Скудра является главным претендентом на пост тренера рижского «Динамо»

Петерис Скудра стал главным кандидатом на пост тренера рижского «Динамо», утверждает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

По данным источника, руководство рижского клуба уже встречалось со Скудрой. Встречу с ним провёл председатель совета директоров Юрис Савицкис.

Помимо Скудры в список кандидатов на вакантную должность также входил Вячеслав Козлов. Но теперь специалист исключён из числа претендентов, так как он сам решил сосредоточиться на семье.

Скудра ранее был главным тренером «Торпедо» и «Трактора». Он остаётся безработным с ноября 2019 года, когда был уволен из челябинского клуба.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.