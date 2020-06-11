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Провольнев: Марков требовал действовать жёстко, наказывать соперника, внушать ему страх

Провольнев: Марков требовал действовать жёстко, наказывать соперника, внушать ему страх
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Северстали» Владислав Провольнев рассказал о влиянии на свою игру Даниила Маркова, знаменитого в прошлом игрока обороны. По словам Провольнева, именно работа с этим тренером помогла ему прибавить в жёсткости. В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 25-летний Провольнев набрал 79 минут штрафа.

«В «Спартаке» большое влияние на меня оказал Даниил Марков — тренер по защитникам, знаменитый в прошлом игрок обороны. Даниил Евгеньевич работал в «Спартаке» очень эффективно, многое дал нашей линии, требовал действовать жёстко, наказывать соперника, внушать ему страх. Поэтому немного удивило, что в команде Марков не задержался.

Летанг, наверное, мягковат, а вот Суббан может расколоть. В этом плане отмечу скорее Бернса — габаритный, атлетичный, всегда идёт в силовую. Ну и отличные традиции жёсткого оборонительного хоккея и у нашей школы», — цитирует Провольнева Russia-Hockey.

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