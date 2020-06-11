Владелец «Монреаля» пообещал, что скоро клуб будет бороться за Кубок Стэнли

Джефф Молсон, владелец «Монреаль Канадиенс», поделился ожиданиями от предстоящей квалификационной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». Канадский клуб попал в число участников розыгрыша Кубка Стэнли благодаря досрочному завершению регулярного чемпионата и расширению сетки плей-офф.

«Этот сезон мы начали с твёрдым убеждением, что попадём в плей-офф. Мы верили, что сделаем шаг вперёд. Но у нас было два спада, и второй серьёзно осложнил наше положение. Поэтому мы признательны. Считаем, что нам немного повезло – нас включили в число участников квалификационных матчей.

Посмотрим, сможем ли мы сыграть иначе, сможем ли доказать, что играем лучше, чем может показаться, глядя на статистику. В команде нет ни одного человека, который бы не горел желанием сделать это.

Я верю, что у нас вот-вот начнётся этап, когда мы в течение нескольких лет будем постоянно играть в плей-офф и получим возможность выиграть Кубок Стэнли в 25-й раз. Поэтому я говорю, что мы на правильном пути. Но нельзя считать удачным сезон, в котором команда не вышла в плей-офф и не боролась за Кубок.

Играть в квалификации – это честь. С нетерпением жду этих матчей и знаю, что наши хоккеисты рвутся в бой, хотят проявить себя. Нас ждут интереснейшие события», — приводит слова владельца клуба пресс-служба НХЛ.