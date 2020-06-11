Прохоркин станет частью крупного обмена между СКА, «Трактором» и «Металлургом»

Как стало известно «Чемпионату», в КХЛ состоится очередной крупный обмен с участием трёх клубов – СКА, «Трактора» и «Металлурга». По имеющейся информации, петербургский клуб получит права на Якова Тренина из «Трактора», а из «Металлурга» — права на Владислава Каменева. Оба форварда в прошлом сезоне выступали за океаном. Тренин защищал цвета «Нэшвилл Предаторз», а Каменев — «Колорадо Эвеланш».

«Металлург» в свою очередь получит от СКА нападающего Николая Прохоркина, который минувший чемпионат провёл в системе «Лос-Анджелес Кингз», но сейчас намерен вернуться в Россию, а также защитника Владислава Сёмина.

Челябинский клуб в результате этой сделки пополнят молодые хоккеисты из системы «Металлурга»: защитник Глеб Бабинцев, а также форварды Павел Дорофеев и Дмитрий Шешин.