Бержерон — о тренировках с Маршаном: мальчики вернулись!

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» провёл первую тренировку после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Напомним, хоккеистам разрешено тренироваться только малыми группами, перед началом занятий каждого игрока проверяют врачи.
Нападающий «Бостона» Патрис Бержерон прокомментировал начало тренировок, где занимается в одной группе с форвардом Брэдом Маршаном: «Мальчики вернулись!»
Посмотреть видео можно в аккаунте «Бостона» в «Твиттере».
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
Когда возобновляется НХЛ? Изучи карту возвращения спорта и следи за ним в реальном времени.
- 11 июня 2020
-
17:50
-
17:10
-
16:22
-
16:20
-
16:05
-
15:42
-
15:27
-
15:13
-
15:03
-
14:38
-
14:06
-
13:49
-
13:13
-
12:44
-
12:21
-
11:59
-
11:42
-
11:16
-
10:50
-
10:23
-
10:15
-
09:59
-
09:25
-
06:54
-
02:44
-
01:45
-
00:42
-
00:24
-
00:06
- 10 июня 2020
-
23:37
-
22:56
-
22:31
-
21:56
-
21:05
-
20:38