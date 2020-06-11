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В Омске забили первую сваю новой «Арены-Омск»

В Омске забили первую сваю новой «Арены-Омск»
Хоккей / КХЛ 0

В Омске забили первую сваю в основание фундамента новой «Арены-Омск», информирует «Омскинформ».

Строительство «Арены-Омск» происходит на основе концессионного соглашения между «Газпром нефтью», правительством России и правительством Омской области. Основную часть финансирования на паритетных условиях несут «Газпром нефть» и федеральное правительство. При осуществлении сторонами оговорённого объёма финансирования проекта строительство комплекса планируется завершить осенью 2022 года. Новая арена станет одной из площадок проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в декабре 2022 — январе 2023 года.

Все работы пройдут с соблюдением обязательных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

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