«Трактор» подтвердил обмен прав на Якова Тренина в СКА

Челябинский «Трактор» подтвердил обмен прав на нападающего Якова Тренина в петербургский СКА, информирует официальный сайт клуба. Взамен «чёрно-белые» получили защитника Владислава Сёмина. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».
В случае возвращения Якова Тренина в КХЛ «Трактор» получит денежную компенсацию.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 23-летний Тренин принял участие в 21 матче за основную команду «Нэшвилл Предаторз», записав на свой счёт 6 (2+4) баллов при показателе полезности "+1" и девяти минутах штрафного времени. Форвард проводил на площадке 9 минут и 44 секунды за матч.
22-летний Владислав Сёмин в сезоне-2019/2020 выступал в Высшей хоккейной лиге за клуб «СКА-Нева». В 24 матчах регулярного чемпионата защитник набрал 5 (1+4) баллов при показателе полезности "+6". В плей-офф защитник сыграл один матч.
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