В «Металлурге» рассказали, почему решили отдать права на Каменева

Первый вице-президент, директор ХК «Металлург» Сергей Ласьков рассказал, почему клуб решил отдать СКА права на Владислава Каменева, взамен получив права на Николая Прохоркина.



«Я много разговаривал с Владом. Мы всегда были с ним на связи, переживали за его здоровье, когда он заболел, наш командный доктор очень активно участвовал в процессе восстановления. Влад серьёзно настроен проявить себя в НХЛ, он моложе, он хочет добиться максимального результата за океаном. Нам же можно сидеть с его правами и говорить всем о том, что они у нас есть. Но когда есть понимание, что парень не вернётся, что он будет играть там, то нам можно только радоваться самому факту наличия прав. Но эти права к задачам команды не пришьёшь. Надо кому-то выходить на лёд и решать реальные задачи здесь, в КХЛ.



Тем более с Прохоркиным мы обговариваем соглашение на два года. А там до окончания прав на Каменева тоже не так много остаётся. Так бывает в этой жизни. Сегодня, исходя из потолка зарплат, происходят эти большие обмены, каждый клуб считает деньги и свои возможности. Думаю, что ситуация в КХЛ в этом году сильно выровняется и чемпионат обещает быть интересным и непредсказуемым», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

«Металлург» выменял у СКА права на Прохоркина, отдав права на Каменева