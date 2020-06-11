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ФХР определит чемпиона России в недоигранном сезоне-2019/2020

ФХР определит чемпиона России в недоигранном сезоне-2019/2020
Хоккей / КХЛ 0

10 июня состоялось заочное заседание совета директоров КХЛ, на котором обсуждалось определение чемпиона России в сезоне-2019/2020. Напомним, плей-офф был прерван после первого раунда из-за пандемии коронавируса.

«Федерация хоккея России обратилась с просьбой внести изменения в спортивные регламенты КХЛ и МХЛ по вопросу определения чемпионов российских соревнований. Было принято решение дополнить статью 20 Спортивного регламента КХЛ и статью 28 Спортивного регламента МХЛ пунктом о том, что в сезоне-2019/2020 команда – чемпион России по хоккею, серебряный и бронзовый призёры, а также победитель первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года, а также его серебряный и бронзовый призёры определяются в соответствии с особым порядком, устанавливаемым ФХР», — указано в заявлении на сайте лиги.

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