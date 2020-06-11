Геннадий Величкин покинул состав правления КХЛ

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги сроком на два года избрал правление ООО «КХЛ». Состав правления покинул бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.



1. Морозов Алексей Алексеевич — председатель правления и президент КХЛ;



2. Ротенберг Роман Борисович — первый вице-президент ФХР, заместитель председателя совета директоров, вице-президент ООО «Хоккейный клуб СКА»;



3. Белых Сергей Юрьевич (ХК «Авангард») — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;



4. Гарифуллин Алмаз Миннеханович (ХК ЦСКА) — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;



5. Горский Алексей Евгеньевич — директор департамента судейства КХЛ;



6. Гуськов Александр Александрович — вице-президент КХЛ по молодёжному хоккею;



7. Доброхвалов Сергей Андреевич — вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям, генеральный директор ООО «КХЛ-Маркетинг»;



8. Иванищев Борис Анатольевич (ХК «Барыс») — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;



9. Краснов Алексей Валерьевич — вице-президент КХЛ;



10. Курносов Александр Евгеньевич (ХК «Салават Юлаев») — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;



11. Курсин Василий Анатольевич — помощник председателя совета директоров КХЛ;



12. Ласьков Сергей Алексеевич (ХК «Металлург») — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;



13. Приеде Зигмарс (ХК «Динамо» Рига) — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;



14. Прохоров Виталий Владимирович — вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали;



15. Степанов Алексей Олегович — директор юридического департамента КХЛ;



16. Усманов Мансур Мидехатович (ХК «Ак Барс») — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;



17. Фастовский Кирилл Валерьевич (ХК «Сибирь») — представитель по взаимодействию с клубами КХЛ;



18. Шептухин Иван Олегович — финансовый директор ООО «КХЛ».