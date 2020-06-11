«Единственный раз удалось обыграть Кучера». Сергачёв показал тренировку «Тампы»

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв показал видео с клубном тренировки. Сергачёв показал, как обыграл одноклубника, Никиту Кучерова. Напомним, командам НХЛ разрешены тренировки только малыми группами, под строгим контролем врачей.



«Единственный раз удалось обыграть Кучера, но Вася, как всегда, отбил», — написал Сергачёв в своём аккаунте в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно в «Инстаграме».



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».