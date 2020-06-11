Умарк — о переходе в «Серветт»: моя семья всегда хотела вернуться в Швейцарию

Нападающий Линус Умарк прокомментировал подписание двухлетнего контракта со швейцарским клубом «Серветт».



«Не могу дождаться возможности присоединиться к новому клубу. Мы с семьёй всегда хотели вернуться в Швейцарию. Слышал о Женеве только хорошее, не терпится переехать. Всем болельщикам клуба хочу сказать: «Надеюсь, вы готовы к номеру «67». Я пришёл с твёрдым намерением создать что-то особенное», — цитирует Умарка официальный сайт «Серветта».



Напомним, в апреле у хоккеиста завершился контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». Умарк выступал за «Салават» с 2015 года и побил несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом».

Линус Умарк перешёл в швейцарский «Серветт»