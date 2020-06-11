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Андрей Скабелка признан лучшим тренером Беларуси по итогам сезона-2019/2020

Андрей Скабелка признан лучшим тренером Беларуси по итогам сезона-2019/2020
Хоккей / КХЛ 0

Андрей Скабелка признан лучшим тренером Беларуси сезона-2019/2020 по итогам традиционного опроса издания «Прессбол». Напомним, недавно Скабелка возглавил ярославский «Локомотив», не сумев договориться о новом контракте с казахстанским «Барысом».

Под руководством Скабелки «Барыс» показал лучшие результаты в истории регулярных чемпионатов и дважды пробился во второй круг плей-офф Кубка Гагарина.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Барыс» занял второе место в Восточной конференции, уступив казанскому «Ак Барсу». В первом раунде «Барыс» со счётом 4-1 обыграл магнитогорский «Металлург». Из-за пандемии коронавируса казахстанский клуб отказался от продолжения борьбы за Кубок Гагарина.

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