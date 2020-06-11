Вайсфельд: СКА получил права практически на всех перспективных молодых игроков

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал тройной обмен между СКА, «Трактором» и «Металлургом». СКА получил права на нападающих Якова Тренина и Владислава Каменева, «Металлург» — права на форварда Николая Прохоркина и защитника Владислава Сёмина, «Трактор» пополнили молодые Павел Дорофеев, Глеб Бабинцев, Дмитрий Шешин и Семён Буйван.



«Такие трёхсторонние обмены, в которых задействовано большое число игроков, достаточно сложная процедура, и она готовится, как правило, долго. Здесь все стороны остались довольны, и это главное. Об обмене можно сказать, что СКА выдерживает свою линию. Они практически уже получили права на всех перспективных молодых игроков.



В этом обмене особняком стоит фигура Николая Прохоркина, и СКА отдаёт его в другой клуб. Можно предположить, что СКА не смог договориться с Николаем об условиях контракта. Для «Магнитки» это будет, скорее всего, первый центр, но в свою очередь СКА получил права на двух очень перспективных ребят — Владислава Каменева и Якова Тренина из «Трактора».



Челябинский клуб вернул своих воспитанников, а Павла Дорофеева вообще считают довольно перспективным молодым хоккеистом. Плюс у него ещё два года контракта, то есть он не уедет в НХЛ в ближайшие два сезона. Челябинцы сделали хорошие приобретения, правда, при этом потеряли Якова Тренина, а это серьёзный актив. Другой вопрос, вернётся ли он в КХЛ», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

Кто выиграет от тройного обмена между СКА, «Металлургом» и «Трактором»?