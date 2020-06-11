Тренин: про обмен в СКА узнал из Интернета. Планирую остаться в «Нэшвилле»
Нападаюший клуба «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин прокомментировал обмен, в результате которого спортивные права на него в КХЛ перешли к петербургскому СКА.
«Комментировать здесь особо нечего. Узнал об обмене из Интернета. План у меня такой же, как и прежде, — подписать односторонний контракт с «Нэшвиллом». В данный момент нахожусь в США, скоро начнётся подготовка к плей-офф», — приводит слова Тренина Sport24.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 23-летний Тренин принял участие в 21 матче за основную команду «Нэшвилл Предаторз», записав на свой счёт 6 (2+4) очков при показателе полезности "+1" и девяти минутах штрафного времени. Форвард проводил на площадке 9 минут 44 секунды за матч.
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