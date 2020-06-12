Пашков: благодаря введению потолка зарплат сразу увидели, кто не отрабатывал своих денег

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о влиянии введённого в КХЛ потолка зарплат на большое количество обменов в межсезонье. По словам Пашкова, потолок зарплат позволил сделать выводы о соотношении «цена — качество» у многих игроков.
«Тут всё понятно – работает потолок зарплат. Это один из плюсов нынешней КХЛ, благодаря введению потолка мы сразу увидели, кто из игроков не отрабатывал своих денег и заваливал соотношение «цена – качество».
Давайте внимательно посмотрим, как отразится введение чётких финансовых правил на развитии нашего хоккея. Думаю, уже в ближайшее время мы увидим определённые изменения.
У меня есть надежда, что благодаря введению потолка зарплат в КХЛ откат и клубов, и сборной как минимум прекратится. И с этой точки зрения большие обмены в КХЛ могут пойти на пользу», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.
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