Алекс Пьетранджело: многие думали, что у игроков «Сент-Луиса» будет «похмелье»

Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело поделился ожиданиями от возобновления сезона в НХЛ. Пьетранджело считает, что «блюзмены» способны защитить чемпионский титул.
«Многие думали, что у нас будет «похмелье», называйте это как хотите. Но посмотрите на нашу команду. В ней собрались опытные профессионалы. Не думаю, что у нас есть хотя бы малейший повод быть недовольными тем, как мы играли. Особенно в начале сезона. Мы считаем, что смогли создать нужную атмосферу. Нам надо было только включиться в рабочий режим. Поэтому мы смогли подняться так высоко, и поэтому мы рассчитываем на успех в розыгрыше Кубка Стэнли.
Сейчас все команды находятся в одинаковых условиях. У всех были травмированные. У нас только Тарасенко пропустил так много. Так что все провели много матчей, у всех были синяки и шишки, все рады, что смогли отдохнуть. Интересно посмотреть, как будут выглядеть команды, когда все здоровы. Очень интересно, особенно вспоминая, через что нам пришлось пройти в прошлом году. Мы сыграли 106 или 108 матчей, столкнулись с определёнными проблемами. Мы впервые завершаем сезон в полном составе. Нам удалось сохранить почти всех хоккеистов после победы, и мы знаем, как должны играть. Мы понимаем, в чём наша сила», — приводит слова Пьетранджело пресс-служба НХЛ.
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