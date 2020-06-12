Назаров: СКА сработал на перспективу, «Магнитка» нацелена на скорейший результат

Известный российский тренер Андрей Назаров поделился мнением о крупном обмене, случившемся в КХЛ накануне.

«Слежу за хоккейными новостями, вчера обратил внимание на крупный обмен с участием СКА, «Металлурга» и «Трактора». Сделка получилась яркой, не зря только о ней сейчас и говорят.

На мой взгляд, мощно провёл сделку СКА, который продолжает работать на перспективу. Вижу эту важную линию, которой придерживаются в Питере. На мой взгляд, «армейцы» выиграли от этого обмена, получив права на форварда Якова Тренина, уже успевшего поиграть в НХЛ и даже бросавшего вызов самому Здено Харе, а также на ещё одного талантливого форварда Влада Каменева.

«Магнитка» получила себе Николая Прохоркина. Это центральный нападающий в топ-6 магнитогорской команды. Судя по трансферной кампании уральцев, они сосредоточены на усилении состава опытными игроками и работают по сегодняшнему дню, нацелившись на скорейший результат.

«Трактор» по результатам обмена потерял права на местного воспитанника Якова Тренина. Это серьёзная потеря для челябинцев. Да, в ответ уральцы получили четырёх молодых игроков, но ещё непонятно, смогут ли они себя как следует проявить и раскрыться в новой команде», — сказал Назаров «Чемпионату».

Ещё один мощный обмен в КХЛ. Прохоркин едет в «Магнитку», СКА работает на перспективу