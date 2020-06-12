Директор «Автомобилиста»: политика клуба — создавать условия для роста молодых игроков

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков ответил критику клуба за недоверие к молодым игрокам.

«Не нужно путать позицию предыдущего тренерского штаба команды и в целом клубную кадровую молодёжную политику при отборе игроков в состав. Политика клуба, естественно, направлена на то, чтобы создавать максимальные условия для роста молодых игроков. Если же главный тренер предпочитает играть «взрослыми» хоккеистами, то это его право, ведь он отвечает за результат. Наша задача — создавать условия для работы, профессионального роста и медицинского обеспечения игроков — чтобы они были живы-здоровы и могли пробовать себя на мужском уровне в КХЛ и ВХЛ. В ВХЛ у нас одна из самых молодых команд в лиге. На третий год своего существования она пробилась в плей-офф. Причём там в первом звене играли молодые пацаны, которым по 19-20 лет.

Политика клуба направлена на то, чтобы молодые люди оставались в системе «Автомобилиста». Для этого у нас есть собственный фарм-клуб, в который мы вкладываем серьёзные средства. И он добивается серьёзных результатов в ВХЛ. Если бы нам не были интересны молодые игроки, мы бы не сохраняли на них права. Могу сказать, что за последние четыре года мы не потеряли прав ни на одного воспитанника нашей системы, который был нам интересен. Они могут пробовать свои силы в других юрисдикциях, но на территории КХЛ они всегда сохраняются за «Автомобилистом». Двери основной команды и «Горняка» для воспитанников нашей системы всегда открыты – дело только за их готовностью соответствовать необходимым требованиям тренеров», — цитирует Рябкова AllHockey.