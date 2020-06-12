Алексей Бадюков: у «Ак Барса» хорошие шансы на победу в Кубке Гагарина в следующем сезоне

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о перспективах «Ак Барса» в следующем сезоне.

«Ак Барс» сохранил костяк. И у него хорошие шансы на победу в Кубке Гагарина в будущем сезоне. Сейчас это один из фаворитов на Востоке КХЛ. Яруллин отодвигал сроки заключения нового контракта, но было понятно, что он его подпишет и не собирается никуда уезжать. Просто Альберт сам признался, что хотел долгий контракт. Но всё равно было ожидаемо, что «Ак Барс» и Яруллин придут к консенсусу.

Основные лидеры сохранены. Единственная потеря — это Эмиль Галимов, очень качественный форвард. Но мы не знаем, каков был у «Ак Барса» простор под потолком зарплат, чтобы ещё и его удержать. Плюс я думаю, в системе клуба есть молодые и перспективные ребята, чтобы его заменить. Тот же Дмитрий Воронков достаточно неплохо играет в центре. И если он готов выступать за «Ак Барс» ещё два-три года, то в клубе правильно сделали, поставив на него», — цитируют Бадюкова «Известия».