Квартальнов: «Ак Барс» был способен выйти в финал Кубка Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением об игре команды в завершившемся сезоне.
«Всё ли получилось реализовать в минувшем сезоне из задуманного? Ничего не бывает идеально, но многое удалось. Нам надо было просто поставить свою рабочую этику. Это нормально – каждый тренер видит её по-своему. Мы её поставили, и работа пошла. Хорошо прошли регулярный чемпионат, кроме зимы, когда мы вернулись из Эмиратов и две-три недели «плавали». Хотя мы ожидали, что будет такой спад, у меня потом были сомнения. Мы не должны были настолько слабо выглядеть. Нам особенно тяжело было на Дальнем Востоке, когда мы проиграли «Адмиралу» 1:5. После нас там играл ЦСКА, и он выиграл 5:1. Послематчевая статистика оказалась один в один с нашей. Броски в створ, время в атаке – просто один в один. Только ЦСКА обыграл их, а мы проиграли. Бывает такое иногда: ты ведёшь игру лучше по всем показателям, а забить не можешь.
Были ли шансы выиграть Кубок Гагарина? Шансы были у любой команды, в том числе и у нас. Мы сейчас можем что угодно говорить и представлять, но не хочу так говорить. Скажу только одно: шанс у нас был.
Выход в финал? Да, наша команда была способна на это. В первую очередь за счёт хорошей игры. У нас была сильная вратарская бригада, особых проблем я не видел в обороне и в атаке. В физическом плане у нас ещё был запас после серии с «Нефтехимиком», хотя игры были серьёзными. Мы в принципе так и готовили команду. Можно сказать, что ещё не вышли на пик формы и шли по нарастающей», — цитирует Квартального «Бизнес Online».
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