Дмитрий Саморуков может вернуться из «Эдмонтона» в ЦСКА

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Дмитрий Саморуков может вернуться в Россию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники. Так, Саморуков, являющийся воспитанником ЦСКА, может вновь оказаться в московском клубе.

По данным источника, ЦСКА ведёт переговоры с агентом 20-летнего россиянина.

«Эдмонтон» выбрал Саморукова на драфте НХЛ в 2017 году под 84-м номером. Следующие два сезона россиянин провёл в фарм-клубе «Гелф Сторм». В 2019 году в составе канадцев он стал чемпионом хоккейной лиги Онтарио (OHL).

Сезон-2019/2020 Саморуков провёл в АХЛ в клубе “Бейкерсфилд». В 47 матчах он набрал 10 (2+8) очков.

Кроме того Саморуков в составе сборной России для игроков 1999 года становился серебряным призёром Мирового кубка вызова в 2015 году. Также он завоевал бронзовые медали молодёжного и юниорского чемпионатов мира.