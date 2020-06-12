Воробьёв: Швырёв хочет вернуться домой и перезапустить карьеру, всё в его руках

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал возвращение в «Магнитку» форварда Игоря Швырёва, который в последние годы находился в системе «Колорадо Эвеланш». Сегодня, 12 июня, «Металлург» объявил о возвращении своего воспитанника, он подписал контракт с клубом на два года.
«Игорь — воспитанник магнитогорской школы, которого мы пару лет не видели в системе «Металлурга», но всё же пристально за ним следили. Посмотрели на его индивидуальные тренировки – он возмужал, поздоровел, у него отличное катание и техническое оснащение. Да, в «Стальных Лисах» он набирал по 70 очков за 40 матчей и проводил очень успешные сезоны, но в АХЛ далеко не всё получилось.
Мы разговаривали с ним об этом, и как раз это стало одной из причин, почему было принято наше предложение – Игорь хочет вернуться домой и перезапустить карьеру. У него для этого есть все возможности, всё в его руках», — цитирует Воробьёва пресс-служба «Металлурга».
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