Источник: бывший форвард «Вашингтона» Лайпсик близок к переходу в ЦСКА

Бывший форвард «Вашингтон Кэпиталз» Брендан Лайпсик может продолжить карьеру в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники. Переговоры с нападающим ведёт ЦСКА. По данным источника, уже в ближайшее время москвичи могут подписать двухлетний контракт с игроком. 8 мая Лайпсик был выставлен «Вашингтоном» на драфт отказов.
Ранее в интернет попали скриншоты, на которых запечатлены высказывания форварда «столичной» команды в частном чате. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности различных женщин.
Помимо этого Брендан пренебрежительно отнёсся к своим одноклубникам, Гарнету Хэтэуэю и Нику Дауду, назвав их «неудачниками». Он также высказался и о Джейке Виртанене и его партнёрах по «Ванкувер Кэнакс»: «Без сомнения, это худшая команда в мире». В групповом чате также принял участие и игрок «Флориды Пантерз» Джек Родевальд.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 25-летний форвард в 61 матче набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности "+3" и 13 минутах штрафного времени.
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