Пастрняк повторил рекорд Ягра, его в четвёртый раз подряд признали лучшим игроком Чехии

Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк был признан лучшим игроком Чехии, сообщает Hokej.cz. Чешский нападающий получает этот приз уже в четвёртый раз подряд.

Таким образом, Пастрняк повторил рекорд легендарного Яромира Ягра. Он становился лучшим игроком Чехии с 2005 по 2008 год.

Второе место в голосовании занял Доминик Кубалик, выступающий за «Чикаго Блэкхоукс». Третья строчка досталась Якубу Ворачеку из «Филадельфии Флайерз».

В минувшем сезоне в регулярном чемпионате НХЛ Давид Пастрняк забросил 48 шайб. Он разделил «Морис Ришар Трофи» с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат лиги был прерван досрочно и не будет доигран. Сезон-2019/2020 будет продолжен с этапа плей-офф.