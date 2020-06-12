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Лучший снайпер чемпионата Финляндии Няттинен может продолжить карьеру в КХЛ

Лучший снайпер чемпионата Финляндии Няттинен может продолжить карьеру в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

23-летний форвард Юлиус Няттинен может продолжить карьеру в КХЛ, сообщает MTV Uutiset. Нападающий летом покинет «Ювяскюля», после чего планирует уехать в клуб из другого чемпионата.

По данным финского источника, Няттинен рассматривает возможность перехода в швейцарскую лигу, НХЛ и КХЛ. Предполагается, что с будущим форвард определится уже в июне.

В прошлом сезоне Няттинен стал лучшим бомбардиром финского чемпионата. В 54 матчах регулярного чемпионата он забросил 33 шайбы и отдал 22 результативные передачи.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

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