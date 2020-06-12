Российский форвард Тимур Ибрагимов перешёл в финский «ТПС»
Российский нападающий Тимур Ибрагимов продолжит карьеру в финском клубе «ТПС Турку». О переходе 19-летнего форварда сообщила пресс-служба финской команды. Ибрагимов, права на которого принадлежат «Сан-Хосе Шаркс», будет выступать в Финляндии на правах аренды.
До переезда в США Ибрагимов выступал в ВХЛ и МХЛ. В прошлом сезоне за «СКА-Неву» он провёл в ВХЛ 35 матчей и забросил 13 шайб.
«В первую очередь я действительно рад, что буду играть в Турку. Я понимаю, что от меня требуется. Хочу хорошо выполнять свою работу. Вперёд, «Турку», — сказал российский нападающий.
В «ТПС» рассчитывают, что российский нападающий сможет помочь клубу, а также будет прогрессировать, чтобы в дальнейшем закрепиться в НХЛ.
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