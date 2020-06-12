«Салават Юлаев» может подписать новый контракт с 39-летним Алексеем Семёновым

Защитник Алексей Семёнов может провести ещё один сезон в Уфе, сообщает «Горобзор». По данным источника, руководство «Салавата Юлаева» рассматривает возможность подписания нового соглашения с 39-летним защитником.
Контракт хоккеиста с «Салаватом» истёк 30 апреля. При этом уфимцы могут подписать с ним новое соглашение, если для Семёнова останется место в платёжной ведомости клуба. Решение будет принято после того, как уфимцы совершат две крупные сделки в межсезонье.
В минувшем сезоне КХЛ защитник в 41 матче набрал 5 (1+4) очков.
Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
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