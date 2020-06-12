Лоуренс Пилут: смогу прогрессировать в КХЛ. Это очень хорошая лига

Новичок «Трактора» защитник Лоуренс Пилут объяснил, почему согласился на переход из «Баффало Сэйбрз» в челябинский клуб. По словам Пилута, он думал о дальнейшем развитии карьеры.
«Считаю, что это будет место, где я смогу прогрессировать. КХЛ — очень хорошая лига с сильными игроками. Мне нравятся новые вызовы. Конечно, любой переезд — испытание. Но я уверен, что переход пойдёт мне на пользу», — приводит слова Пилута Sverige Hockey.
В сезоне-2019/2020 шведский хоккеист принял участие в 13 матчах за основную команду «клинков», не сумев записать на свой счёт очки при показателе полезности "-4" и четырёх минутах штрафного времени. Пилут проводил на площадке 16 минут и 14 секунд за матч.
В 34 матчах за фарм-клуб в Американской хоккейной лиге Пилут заработал 23 (6+17) балла при показателе полезности "+4" и 20 минутах штрафного времени.
В Северной Америке защитник проводит второй сезон, ранее он выступал в чемпионате Швеции.
- 12 июня 2020
-
15:18
-
15:11
-
15:03
-
14:22
-
14:07
-
13:39
-
13:21
-
12:56
-
12:36
-
12:14
-
12:05
-
11:39
-
11:09
-
10:41
-
10:35
-
10:23
-
10:02
-
09:49
-
09:30
-
09:14
-
00:44
-
00:17
- 11 июня 2020
-
23:51
-
23:34
-
23:01
-
22:43
-
22:20
-
22:07
-
21:51
-
21:18
-
21:10
-
21:00
-
20:47
-
20:22
-
20:10