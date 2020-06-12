Лоуренс Пилут: смогу прогрессировать в КХЛ. Это очень хорошая лига

Новичок «Трактора» защитник Лоуренс Пилут объяснил, почему согласился на переход из «Баффало Сэйбрз» в челябинский клуб. По словам Пилута, он думал о дальнейшем развитии карьеры.

«Считаю, что это будет место, где я смогу прогрессировать. КХЛ — очень хорошая лига с сильными игроками. Мне нравятся новые вызовы. Конечно, любой переезд — испытание. Но я уверен, что переход пойдёт мне на пользу», — приводит слова Пилута Sverige Hockey.

В сезоне-2019/2020 шведский хоккеист принял участие в 13 матчах за основную команду «клинков», не сумев записать на свой счёт очки при показателе полезности "-4" и четырёх минутах штрафного времени. Пилут проводил на площадке 16 минут и 14 секунд за матч.

В 34 матчах за фарм-клуб в Американской хоккейной лиге Пилут заработал 23 (6+17) балла при показателе полезности "+4" и 20 минутах штрафного времени.

В Северной Америке защитник проводит второй сезон, ранее он выступал в чемпионате Швеции.