Из-за пандемии коронавируса может не состояться новый сезон чемпионата Словакии

Чемпионат Словакии сезона-2020/2021 может не состояться. Варианта отмены турнира не исключил президент Федерации хоккея Словакии Мирослав Шатан, известный в прошлом нападающий. Организация может отменить турнир, если в стране не будут сняты карантинные меры, введённые из-за пандемии коронавируса.
Шатан пояснил, что меры ограничения вынуждают клубы рассматривать возможность отмены сезона. Дело в том, что на трибунах до конца 2020 года не смогут находиться более 1000 зрителей. Ограничение числа зрителей может больно ударить по клубам в финансовом плане.
«Клубы уже дали понять, что в случае сохранения правил в сентябре и октябре на трибунах смогут находиться не более 1000 зрителей. В этом случае чемпионат может не начаться. Я надеюсь, что мы найдём компромисс.
Я не могу даже представить, что сезон не начнётся. Но я не мог представить, что в НХЛ будет пауза», — цитирует Шатана Eurohockey.
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