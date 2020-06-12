Спортивный директор «Салавата Юлаева»: никто Цулыгина не менял и не выгонял

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал замену главного тренера в уфимском клубе. Николая Цулыгина заменил Томи Лямся.
«Могу сказать, что Николай Леонидович очень неплохо сработал на своём месте. Никто никого не менял и не выгонял. Николай Цулыгин также остаётся в тренерском штабе. Он достаточно молодой тренер, у него ещё многое впереди.
Есть такие моменты, когда хочется оттолкнуться, чтобы на какой-то новый уровень выйти. «Салават Юлаев» всегда ставил перед собой максимальные задачи. Я не говорю, что они не выполнялись при Цулыгине, но нужен ещё какой-то импульс, чтобы на новый уровень выйти. Допустим, провести более гладко чемпионат, чтобы было больше игр, от которых наши болельщики получили бы удовольствие. Естественно, плей-офф никто не отменял.
Та задача, с которой Николай здорово справился в прошлом году и в этом, сохраняется и для нынешнего главного тренера. Лямся давно уже работает в штабе. Из-за того, что у команды были неплохие результаты, мы не хотели делать каких-то резких движений.
Поставили Лямся, понимая, что это грамотный специалист, он себя проявил, к нему хорошо с профессиональной точки зрения относятся наши хоккеисты. Кто за этим наблюдает, уже и в прессе об этом сказали, а внутри команды мы и так всё это прекрасно понимаем. Хотелось, чтобы у команды был новый толчок в развитии в этом сезоне», — цитирует Чижова «ГорОбзор».
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