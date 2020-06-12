Фицджеральд: Насреддин заслужил право остаться главным тренером «Нью-Джерси»

Исполняющий обязанности генерального менеджера «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фицджеральд сообщил, что Ален Насреддин может сохранить пост главного тренера клуба на следующий сезон.

«Я не намерен ничего скрывать или отрицать. В течение некоторого времени мы ведём работу с несколькими кандидатами, в число которых входит и Ален. Он это заслужил, поэтому я как исполняющий обязанности генерального менеджера буду говорить с ним, буду обсуждать его кандидатуру с нашими президентами, руководством, владельцами. Он имеет право рассказать о себе и объяснить, почему его стоит оставить тренером команды.

Я считаю, что Насреддин отлично справился с обязанностями тренера для человека, который никогда не был главным тренером. На него всё обрушилось сразу. Если честно, то мне бы пришлось самому на время встать на лавку, если бы он отказался от предложения. Но он согласился.

Думаю, что игроки придерживаются высокого мнения о помощнике тренера Насреддине, который стал главным тренером. Он отличается от Хайнса. Я отличаюсь от Шеро, и мы дополняем друг друга. Нас здорово прибавил, у него сильные позиции, с которых он может вести переговоры с владельцами, со мной относительно места главного тренера», — приводит слова Фицджеральда пресс-служба НХЛ.