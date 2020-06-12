Защитник «Автомобилиста» Даниил Валитов продолжит карьеру в Германии

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что защитник Даниил Валитов решил продолжить карьеру в Немецкой хоккейной лиге (Deutsche Eishockey Liga — DEL).

«Я, честно говоря, был немножко удивлён решением Даниила — он захотел попробовать свои силы в немецком хоккее, хотя мы планомерно два года подряд подводили его к роли основного защитника-лимитчика на сезон-2020/2021, отдавали именно ему предпочтение перед более старшими защитниками. Но сейчас Даниил решил попробовать себя в немецком хоккее, который в последние годы является весьма непростым для воспитанников нашей, российской школы.

Будем наблюдать за ним. Ему будет непросто в Германии, потому что там превалирует достаточно жёсткий канадский стиль. Для этого нужно быть очень крепким физически, что не каждому дано в 20 лет. В любом случае Даниил остаётся в поле нашего зрения», — приводит слова Рябкова Allhockey.Ru.