Мясищев: буду играть на 110 процентов, чтобы закрепиться в составе «Салавата»

Защитник «Салавата Юлаева» Игорь Мясищев прокомментировал обмен из системы ЦСКА в уфимский клуб. В минувшем сезоне российский защитник играл за «Звезду», которая является фарм-клубом ЦСКА в ВХЛ.

«Переговоры проводил мой агент, который сообщил мне о возможности такого перехода. И они прошли успешно. Информация о них прошла ещё в начале мая. По всей видимости, клубы всё это время договаривались между собой. Агент тоже вёл работу, и в результате всё получилось и срослось. Таким образом, я вместе с нашим нападающим Александром Чёрным был обменян на Артёма Сергеева.

Слава богу, что я провёл хороший сезон по очкам и коэффициенту полезных действий. Пришло время расти и продвигаться вперёд. Для меня это первый опыт перехода из одной команды в другую. Раньше я всё время двигался внутри одного клуба: из «Красной Армии» меня перевели в «Звезду», откуда иногда подключали к играм ЦСКА. Сейчас же мне придётся впервые в своей жизни поменять клуб и город. Но, как я уже говорил в одном из интервью, буду выполнять все требования и играть на 110 процентов для того, чтобы закрепиться в составе.

Уфа? Я знаю, что это очень хороший, дружный и красивый город. Здесь очень добрые болельщики. Когда появилась информация о моём переходе, они написали мне много сообщений со словами поддержки и пожеланиями хорошей игры за «Салават Юлаев». Думаю, это дорогого стоит. Честно говоря, я был здесь очень давно, играя ещё в детской школе. Мы приехали тогда на турнир, и, вроде, выступили успешно. У меня есть видео на дисках с того турнира. Недавно я включил один из них и вспомнил себя в молодости. Могу сказать, что я добавил (смеётся)!» — приводит слова Мясищева пресс-служба ВХЛ.