В Санкт-Петербурге при демонтаже СКК снова пострадал рабочий. Его придавило бетонной сваей

В Санкт-Петербурге во время демонтажа Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочего придавило бетонной сваей, сообщает «Фонтанка».
По информации источника, 18-летний рабочий сегодня, 12 июня, в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. У него диагностирован перелом позвоночника в районе груди, также сломана челюсть. Известно, что он приехал в Россию из Таджикистана.
Напомним, что это уже не первое происшествие, которое случилось при реконструкции комплекса. 31 января при демонтаже крыши обвалился практически весь СКК, вместе с обломками внутрь чаши упал промышленный альпинист, он погиб.
СКК должен быть реконструирован к хоккейному чемпионату мира 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире. Арену должны обновить к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство. Ранее компания «СКА-Арена» представила новую концепцию ледового дворца в Санкт-Петербурге для СКА. Новая арена будет возведена на месте СКК.
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