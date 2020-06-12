«Бостон» подтвердил положительный тест игрока клуба на коронавирус
Хоккеист «Бостон Брюинз» сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба клуба. На данный момент имя хоккеиста не разглашается.
Отмечается, что хоккеист после этого прошёл ещё два теста, которые показали отрицательный результат. Болезнь протекает бессимптомно. Остальные игроки американского клуба здоровы и готовы к возобновлению сезона.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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