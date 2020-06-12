Спиридонов: в СКА выстроена мощная система, команды которой выступают на высоком уровне

Нападающий Егор Спиридонов прокомментировал свой обмен из магнитогорского «Металлурга» в систему петербургского СКА.
«Это мой первый в карьере переход, новый опыт для меня. Мне позвонили за четыре-пять дней до обмена и сообщили, что есть такой вариант, могут обменять. И уже в день трансфера снова позвонили и сказали, что вот так и так, обмен состоится. В Петербурге я ни разу не был. Но ни для кого не секрет, что это очень красивый город.
Всю карьеру я тренировался и играл в системе «Металлурга», а всё моё детство прошло в Магнитогорске. Поэтому ощущения двоякие: с одной стороны, родной город, семья и клуб. С другой — интересные жизненные перемены и возможность прогрессировать и развиваться в новом для себя месте: в СКА выстроена мощная система, все команды которой выступают на высоком уровне», — приводит слова Спиридонова пресс-служба ВХЛ.
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