Вайсфельд: Бурмистров — добротный, но средний игрок КХЛ. Не более того

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал переход нападающих Александра Бурмистрова и Стефана Да Косты в казанский «Ак Барс».
«Ак Барс» — фаворит Востока? Конечно, и как раз потому, что сохранили состав, с которым добились успеха в прошлом сезоне. У меня вообще такое ощущение, что «Ак Барс» оставил всех, кого хотел. И это очень важно.
Насчёт новичков скажу, что Бурмистров возвращается в Казань уже не в первый раз. Но, на мой взгляд, Александр относится к категории переоцененных игроков. Он с юности считался очень перспективным. От таких всегда ждут больше, чем они в итоге выдают. А на сегодняшний день Бурмистров — добротный, но средний игрок КХЛ. Не более того.
Другое дело Да Коста. Вот это действительно усиление. Стефан — хороший центральный нападающий, с точным броском. Но, самое главное, он независимый игрок, то есть форвард, вокруг которого можно строить ударное звено. Есть нападающие, зависящие от партнёров. А Да Коста, наоборот, может играть с кем угодно. Это очень хорошее приобретение», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
- 12 июня 2020
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