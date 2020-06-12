Чижов — об обмене Сергеева в ЦСКА: мы насильно в «Салавате» никого не держим

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал обмен с ЦСКА, в результате которого «армейский» клуб получил права на защитника Артёма Сергеева. Взамен «Салават» получил защитника Игоря Мясищева и форварда Александра Чёрного.

«Для нас это не было неожиданностью. Мы с Артёмом связывались после сезона, он нас уведомил, что хочет попробовать силы в НХЛ. Причём категорично об этом было сказано. Мы здесь уже не можем ему никак препятствовать, пожелали только удачи, и всё.

Нам надо было восполнить эту потерю, у нас уходил игрок, освобождалась позиция и достаточно серьёзные финансы. Из-за потолка зарплат мы, образно, приобрели одного добротного защитника, а права Сергеева обменяли в ЦСКА на двух молодых и перспективных ребят. Защитник Мясищев в этом сезоне должен зайти.

Времена меняются, Артём изъявил желание уехать, но пока у него не получилось уехать в НХЛ и он подписал контракт с ЦСКА. В любом случае, первый шаг сделал он. Изъявил желание покинуть наш клуб. Как правило, мы насильно никого не держим. Надевая майку «Салавата Юлаева», человек должен играть не только за зарплату, но и за клуб, как бы пафосно это ни звучало», — цитирует Чижова «ГорОбзор» со ссылкой на ГТРК «Башкортостан».

27-летний Сергеев в минувшем сезоне провёл за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков. На его счету шесть матчей в плей-офф, где российский защитник не отметился результативными действиями. Артём проводил на льду больше 20 минут за матч в регулярке и почти 22 минуты — в плей-офф.