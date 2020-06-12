Шнайдер: надеюсь, Насреддин останется в тренерском штабе «Дэвилз». Он сильный специалист

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер поделился мнением об Алене Насреддине, который исполняет обязанности главного тренера клуба.

«Мне нравится играть под его руководством, у нас отличные отношения. Но хоккей — серьёзный бизнес. Не знаю, какое решение примет клуб, но надеюсь, что Нас останется. Если не главным тренером, то хотя бы в тренерском штабе, потому что он сильный специалист. У него ещё будет шанс стать тренером, пусть даже в другой команде. Он отвечает многим требованиям, которые предъявляются сегодня кандидатам на это место.

Было много негатива … Его друга и наставника (Хайнса. — Прим. «Чемпионата») уволили. В такой ситуации многое могло пойти не так. Но Нас собрался, у него есть свой стиль работы. Он трудолюбивый, умный, его уважают. При этом у него своя манера добиваться цели, и ребята хорошо её восприняли», — приводит слова Шнайдера пресс-служба НХЛ.