Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шнайдер: надеюсь, Насреддин останется в тренерском штабе «Дэвилз». Он сильный специалист

Шнайдер: надеюсь, Насреддин останется в тренерском штабе «Дэвилз». Он сильный специалист
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер поделился мнением об Алене Насреддине, который исполняет обязанности главного тренера клуба.

«Мне нравится играть под его руководством, у нас отличные отношения. Но хоккей — серьёзный бизнес. Не знаю, какое решение примет клуб, но надеюсь, что Нас останется. Если не главным тренером, то хотя бы в тренерском штабе, потому что он сильный специалист. У него ещё будет шанс стать тренером, пусть даже в другой команде. Он отвечает многим требованиям, которые предъявляются сегодня кандидатам на это место.

Было много негатива … Его друга и наставника (Хайнса. — Прим. «Чемпионата») уволили. В такой ситуации многое могло пойти не так. Но Нас собрался, у него есть свой стиль работы. Он трудолюбивый, умный, его уважают. При этом у него своя манера добиваться цели, и ребята хорошо её восприняли», — приводит слова Шнайдера пресс-служба НХЛ.

Зейджак: Насреддину было очень непросто, но он замечательно проявил себя в «Нью-Джерси»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020