Кейн: мы были внизу турнирной таблицы, а сейчас у «Чикаго» есть шанс побороться за Кубок

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился ожиданиями от возобновления сезона.

«Болельщикам будет очень интересно наблюдать. Команды не успеют в полном объёме набрать форму, наладить игру в обороне. У нас будет время в тренировочном лагере, чтобы поработать над этим, но на тренировках воссоздать атмосферу игры не получится. Посмотрите на начало каждого сезона, в первых матчах всегда много забивают. Мы можем оказаться в схожей ситуации, когда выйдем на лёд в этом году. Будет много заброшенных шайб, команды побегут в атаку. Давайте дождёмся этого.

Всё честно и интересно. Сможем возобновить сезон, у нас появится ещё один шанс побороться за место в плей-офф за счёт этого раунда, где встретимся с великолепными хоккеистами. Хоккей должен получиться на загляденье. Не хочу, чтобы кто-то подумал, что мы без особого желания выйдем на лёд. Каждый хоккеист «Блэкхоукс» с нетерпением ждёт первых матчей. Мы были внизу турнирной таблицы, а сейчас у нас есть возможность получить место в плей-офф. Значит, есть шанс побороться за Кубок Стэнли», — приводит слова Кейна пресс-служба НХЛ.