Каблуков: моя главная задача — выиграть Кубок Гагарина вместе с «Авангардом»

Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков поделился впечатлениями от перехода в омский клуб.

«Жду выигрыша Кубка Гагарина вместе с «Авангардом». Это главная задача. Хочу быть полезен клубу. Общался ли с тренерским штабом и руководством? Да, причём с генеральным менеджером «Авангарда» Алексеем Волковым мы общались ещё до моего перехода в клуб. Он выразил заинтересованность как от своего имени, так и от лица Боба Хартли. Думаю, это стало решающим фактором обмена именно в «Авангард».

В какой роли меня видит Хартли? В тактические моменты мы пока не углублялись. Хартли отметил, что рад видеть меня в «Авангарде», сказал, что знает, как я играю», — приводит слова Каблукова пресс-служба КХЛ.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.