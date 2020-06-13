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«Рейнджерс» намерены пригласить Виталия Кравцова в тренировочный лагерь

«Рейнджерс» намерены пригласить Виталия Кравцова в тренировочный лагерь
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Рейнджерс» планирует пригласить в свой тренировочный лагерь российского нападающего Виталия Кравцова, сообщает Sportsnet. Кроме того, расположение американского клуба должен пополнить шведский форвард Лиас Андерссон.

Минувшим летом 20-летний Кравцов отправился за океан, перейдя в систему «Рейнджерс». Нападающему не удалось пробиться в основную команду, после чего он временно вернулся в челябинский «Трактор». Возвращение в Континентальную хоккейную лигу сложилось для Кравцова неудачно: в 11 матчах он набрал 3 (1+2) очка и вскоре попал в запас. В АХЛ Кравцов сыграл 39 матчей, записав в свой актив 15 (6+9) баллов.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

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