Проскуряков: особенность нашего хоккея — слишком часто заглядывать в паспорт

Голкипер Илья Проскуряков рассказал о своём будущем. Ранее российский вратарь покинул «Сочи» в связи с истечением контракта и планирует продолжить карьеру в другом клубе.

«Пока я без клуба. Рассматриваю все варианты. А там уже приму решение. Сложно ли найти варианты в КХЛ? Тяжело оценить. Иногда ощущение, что особенность нашего хоккея — слишком часто заглядывать в паспорт, ссылаясь на омоложение состава. В той же НХЛ немало возрастных ребят — не только среди вратарей. Не дата рождения играет в хоккей, есть другие, более важные качества — физподготовка, функциональное состояние, психологическая устойчивость, количество травм и ещё множество качеств.

Думаю, спортсмены в целом — не только хоккеисты, старше 30 лет, меня поддержат, что в этом возрасте ты гораздо тоньше чувствуешь свой организм. И лучше ощущаешь себя физически и психологически. Больше понимаешь, как организм реагирует на нагрузку, что ему можно, а что нельзя. К сожалению, в КХЛ этого недостаточно, возраст часто играет против тебя. Хотя, когда я начинал в «Магнитке», у нас почти не было молодых в команде. И я до 24 лет шайбы собирал на тренировках», — приводят слова Проскурякова «Известия».