Никита Задоров станет отцом во второй раз
Российский защитник клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров станет отцом во второй раз. Хоккеист опубликовал в «Инстаграме» фото и сообщил, что его жена Александра сейчас ждёт ребёнка.
«Второй ребёнок ожидается в сентябре», — подписал фото Задоров.
Фото можно посмотреть в «Инстаграме».
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 25-летний Задоров принял участие в 64 матчах, записав на свой счёт 13 (4+9) очков при показателе полезности "+6" и 65 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 17 минут 46 секунд за матч.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
Ранее Задоров поделился трогательным видео с дочкой.
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