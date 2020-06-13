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Проскуряков: Андриевский пользуется авторитетом в «Сочи». Он смог сплотить коллектив

Проскуряков: Андриевский пользуется авторитетом в «Сочи». Он смог сплотить коллектив
Хоккей / КХЛ 0

Бывший голкипер «Сочи» Илья Проскуряков прокомментировал выступление клуба из Краснодарского края в минувшем сезоне.

«Честно говоря, обидными потери очков не назвал бы. Соперник тоже играет, сражается за победу и хочет набрать максимум очков. Там ведь не мальчики для битья. У нас в первой половине чемпионата сменилось два тренера. И вот при Александре Леонидовиче Андриевском, можно сказать, начали с чистого листа.

Но разгар чемпионата — не самое подходящее время, чтобы строить команду. В итоге упущенного времени не хватило для прохождения в плей-офф. Но, по крайней мере, направление было правильное. Андриевский смог сплотить коллектив — он пользуется авторитетом у хоккеистов, общается с ними достойно», — приводят слова Проскурякова «Известия».

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