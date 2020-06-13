Тренер вратарей «Амура»: такие легионеры, как Метсола, КХЛ точно не помешают

Тренер вратарей хабаровского «Амура» Олег Филимонов прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, который предложил запретить голкиперов-легионеров в КХЛ.

«Сложный вопрос. С одной стороны Александр Викторович полностью прав: в последние годы российская вратарская школа сделала большой шаг вперёд. В итоге молодым голкиперам не хватает игровой практики, из-за чего идут потери в переходном возрасте. Поэтому такое предложение заслуживает как минимум дискуссии во вратарских кругах.

С другой стороны не все, но многие легионеры увеличивают конкуренцию во вратарской линии — как у нас Лангхамер. Есть такие голкиперы, как Юха Метсола или Якуб Коварж, которые действительно входят во вратарскую элиту КХЛ, делают Лигу сильнее. И самое главное, что они готовы дать быстрый результат, к которому стремятся ведущие клубы КХЛ и которые не всегда готовы ждать прогресса молодёжи.

Метсола? Юха — уникальный голкипер. Сухой, маленький, малозаметный. При этом у него великолепная школа, он открыт для любой работы, в том числе той, которую голкиперы не любят, — кросс, штанга и так далее. В «Амуре» я ни разу не видел Метсолу в медицинском кабинете — он идеально чувствует своё тело и выстраивает его структуру, абсолютный профессионал в быту. Думаю, тот же Аликин в «Амуре» многое подсмотрел у финна — и это сказалось на прогрессе Евгения. Такие легионеры, как Метсола, КХЛ точно не помешают. Во всяком случае в Хабаровске Юху вспоминают исключительно добрыми словами», — приводит слова Филимонова Russia-Hockey.ru.