Ибрагимов: «Сан-Хосе» предложил мне вариант с ТПС, я согласился

Российский нападающий Тимур Ибрагимов прокомментировал переход из системы «Сан-Хосе Шаркс» в финский ТПС. В клубе из Турку форвард проведёт один сезон на правах аренды.
«Сан-Хосе» предложил мне ТПС, и я согласился. С российскими игроками Кареевым и Исхаковым, которые уже перешли в финский клуб, пока не успел пообщаться. Не могу сказать, был ли у меня вариант провести этот сезон в одной из команд КХЛ", — приводит слова Ибрагимова РИА «Новости».
«Шаркс» выбрали Ибрагимова в шестом раунде драфта НХЛ в 2019 году под 164-м номером. Форвард является воспитанником хоккейной школы питерского СКА. В минувшем сезоне выступал в ВХЛ за «СКА-Неву». В 35 матчах регулярного чемпионата Ибрагимов набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «+5».
11 мая 2020 года 20-летний нападающий заключил с «Шаркс» трёхлетний контракт новичка. Из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги был сначала приостановлен, а затем завершён досрочно. «Сан-Хосе» оказался в числе клубов, для которых нынешний сезон не возобновится.
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